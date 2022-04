Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l’aviation et de l’astronautique

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le 12 avril, c’est la Journée mondiale de l’aviation et de l’astronautique.

L'Assemblée générale, dans sa résolution du 7 avril 2011, a déclaré le 12 avril Journée internationale du vol spatial habité pour « célébrer chaque année au niveau international l’entrée de l’humanité dans l’ère spatiale » et afin de réaffirmer « le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs du développement durable et l’amélioration du bien-être des États et des peuples ».

Le 12 avril 1961, Youri Gagarine, citoyen soviétique, ouvre la voie à l’exploration humaine de l'espace en effectuant le premier vol spatial habité, marquant ainsi un événement historique.

L'Assemblée générale encourage depuis cette date le développement, à des fins pacifiques, de l’exploration et de l’utilisation de l’espace en vue de faire profiter tous les États des avantages qui en découlent.

Le 4 octobre 1957, le premier satellite artificiel Spoutnik a été lancé dans l'espace, représentant une première étape dans l'exploration spatiale. Le 12 avril 1961, Youri Gagarine devint le premier homme à tourner en orbite autour de la Terre, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l'exploration humaine de l'espace extra-atmosphérique.

La résolution rappelle en outre la remarquable histoire de la présence humaine dans l’espace et les grands accomplissements réalisés depuis le premier vol spatial habité, que l’on songe notamment à Mme Valentina Terechkova, première femme à orbiter autour de la Terre, le 16 juin 1963, à M. Neil Armstrong, premier être humain à fouler la surface de la Lune, le 20 juillet 1969, et à l’accostage des engins spatiaux Apollo et Soyouz le 17 juillet 1975, qui a constitué la première mission internationale habitée dans l’espace, et rappelons que, ces dix dernières années, l’humanité a maintenu une présence humaine multinationale permanente dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale.

Les Nations Unies reconnaissent que l'espace extra-atmosphérique attribue une nouvelle dimension à l'humanité. Depuis le début de l’ère spatiale, l’ONU encourage et travaille pour utiliser au mieux les avantages uniques de l'espace pour le bien de l'humanité tout entière. (ONU)