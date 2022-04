Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre les chefs des autorités des statistiques finlandaise et lituanienne

Bakou, 12 avril, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a rencontré le directeur général de l’Autorité finlandaise des statistiques, Markus Sovala, et le directeur général du Département lituanien des statistiques, Juratė Petrauskienė.

Ali Assadov a souligné les réformes menées en Azerbaïdjan dans le domaine des statistiques et la mise en œuvre de mesures globales pour améliorer le système statistique national conformément aux processus socio-économiques en cours et aux défis modernes dans le pays et sur la scène internationale.

Le Premier ministre a souligné l'importance de la conférence consacrée aux résultats du projet de jumelage « Appui au Comité national des statistiques et au Service national des impôts relevant du ministère de l'Économie pour renforcer la collecte, le traitement, l'analyse, la publication et la diffusion des données dans le domaine des statistiques d'entreprises.

Les parties ont également discuté de l'amélioration des divers domaines des statistiques d’entreprises en Azerbaïdjan, y compris le renforcement des capacités des spécialistes locaux travaillant avec des données statistiques sur les petites et moyennes entreprises.