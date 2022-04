Le président azerbaïdjanais : L'Union européenne a accepté les réalités de la période post-conflit

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Nos contacts avec l'Union européenne se sont intensifiés encore davantage après la guerre. L'Union européenne aussi a accepté les réalités de la période post-conflit », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion consacrée au bilan du premier trimestre de l’année courante.

Le chef de l’Etat a indiqué que des réunions trilatérales s’étaient tenues en décembre et avril à l'initiative du président du Conseil européen Charles Michel.

Le président Ilham Aliyev a dit : « Des informations sur les réunions ont été fournies. Mais, bien sûr, et les experts et le public azerbaïdjanais ont pu voir que le communiqué final ne contenait pas l'expression « Haut-Karabagh », ce qui est tout à fait naturel. Parce que l'Azerbaïdjan a exprimé sa protestation, il n'y a pas non plus de mot « conflit ». C'est naturel, car il n'y en a pas. Le conflit est réglé ».