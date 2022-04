Le président azerbaïdjanais : Le produit intérieur brut a augmenté de 6,8 % au premier trimestre

Bakou, 13 avril, AZERTAC

« Nos indicateurs économiques sont aussi très positifs. Au premier trimestre, le produit intérieur brut s’est accru de 6,8 % », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son discours prononcé lors de la réunion consacrée au bilan du premier trimestre de l’année en cours.

Le chef de l’Etat a fait savoir que cela se mesure par des chiffres encore plus élevés dans le secteur non pétrolier, précisant que l’économie non pétrolière du pays avait augmenté de plus de 10 %.