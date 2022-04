Le pruneau, que contient-il ?

Bakou, 13 avril, AZERTAC

Le pruneau est une prune séchée, donnée par le prunier d’Ente.

La qualité du pruneau dépend pour beaucoup de la maturité de la prune. Les fruits cueillis sont lavés à l’eau douce et sont ensuite séchés naturellement au soleil, ou industriellement, au four. On le consomme nature, en accompagnement de plats salés, ou dans des desserts sucrés.

Le pruneau est riche en fibres et en potassium, alors qu’il est pauvre en sel.

Source de fer et de vitamine E, le pruneau est un réservoir de calories avec 229 Cal/100 g.