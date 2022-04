Huit nouveaux territoires intègrent le réseau des géoparcs mondiaux de l’UNESCO

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Le Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé la désignation de huit nouveaux géopoarcs mondiaux, portant ainsi le nombre de sites du Réseau mondial des géoparcs à 177, répartis dans 46 pays.

Géoparc mondial UNESCO de Ries, Allemagne.

Situé principalement en Bavière, le géoparc mondial UNESCO de Ries déborde légèrement sur le Bade-Wurtemberg, territoire du cratère de Ries, niché dans le sud de l’Allemagne entre les juras franconien et souabe. Ce géoparc offre un aperçu fascinant de l’histoire de la Terre grâce à son paysage naturel unique, son histoire culturel et culinaire.

Géoparc mondial UNESCO de Seridó, Brésil

Le Géoparc mondial UNESCO de Seridó se trouve dans la région semi-aride du nord-est du Brésil. Ce géoparc abrite l’un des plus grands gisements de scheelite d’Amérique du Sud, une grande quantité de tungstène et de coulées basaltiques, issues de l’activité volcanique des ères mésozoïque et cénozoïque.

Géoparc mondial UNESCO des Chemins des Canyons du Sud, Brésil

Situé dans le sud du Brésil, le Géoparc mondial UNESCO des Chemins des Canyons du Sud compte 74 120 habitants. Il se caractérise par la forêt atlantique, considérée comme l’un des écosystèmes les plus riches de la planète en matière de biodiversité.

Géoparc mondial UNESCO de Salpausselkä, Finlande

Le géoparc mondial UNESCO de Salpausselkä est situé dans le sud de la Finlande, dans la partie la plus méridionale de sa Région des lacs. Près de 21 % de la superficie de ce géoparc est recouverte d’eau et la fôret en couvre plus de la moitié.

Géoparc mondial UNESCO de Céphalonie-Ithaque, Grèce

Situé à l’est de la Grèce, le géoparc mondial UNESCO de Céphalonie-Ithaque est un archipel appartenant à l’Heptanèse (appellation dérivée du chiffre « sept » en grec, en référence au nombre d’îles Ioniennes). Ce géoparc regorge de géosites d’origine karstique, tels que des grottes, des dolines et des cours d’eau souterrains, disséminés à travers les îles qui racontent une histoire géologique vieille de plus de 250 millions d’années.

Géoparc mondial UNESCO de Mëllerdall, Luxembourg

Situé à l’est du Luxembourg, le géoparc mondial UNESCO de Mëllerdall est une zone rurale, et est niché au cœur du « bassin Trèves-Luxembourg », qui s’étend du Bassin parisien au Massif rhénan.

Géoparc mondial UNESCO du Pays de Buzău, Roumanie

Situé dans la région du « coude des Carpates » en Roumanie, le territoire vallonné et montagneux du géoparc mondial UNESCO du Pays de Buzău est l’une des zones les plus actives d’Europe sur le plan géodynamique.

Géoparc mondial UNESCO de Platåbergens, Suède

Dans l’ouest de la Suède, le géoparc mondial UNESCO de Platåbergens dispose d’un paysage unique composé des 15 montagnes tabulaires aux sommets plats, dites platåbergen en suédois, qui ont donné leur nom au site. (ONU)