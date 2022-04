A propos de la ville de Khankendi

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Khankendi est situé sur la rive de la rivière de Gargar, au pied nord de la chaîne de Karabagh, à 385 km de Bakou. Khankendi est composé d’un chef-lieu (Khankendi) et d’un bourg (Kerkidjahan). Cette ville était le centre de la région autonome du Haut-Karabagh. Son territoire s’étend sur une superficie totale de 8,8 km², la population est de 55,3 mille habitants (01.01.2013). La ville de Khankendi a été occupée par les forces armées arméniennes le 28 décembre 1991.

La ville de Khankendi partage ses frontières au nord avec Kelbedjer, Terter, Aghdere, Aghdam, au sud avec Choucha, à l’est avec Khodjavend, à l’ouest avec Latchine et au centre avec Khodjaly et Askeran. Khankendi était une ville plus jeune que les autres régions de l’Azerbaïdjan. Selon les documents d’archives, la ville a été fondée vers la fin du XVIIIe siècle pour les loisirs des khans de Karabagh.

La ville a été construite à 10 km de Penahabad (Choucha actuel), capitale du khanat du Karabagh. Au cours des premières années, seuls les membres de la famille et les proches du khan s’y reposaient. Et c’est pourquoi cet endroit est connu comme «village de khan». Un peu plus tard, cet endroit prend le nom de Khankendi.

Créé comme un lieu de loisirs des khans de Karabagh, Khankendi s’est développé au XXe siècle comme un nouveau centre industriel et culturel de l’Azerbaïdjan. Plus de la moitié de la production industrielle de la région appartenait aux entreprises construites à Khankendi. Dans cette ville, il y avait une usine de soie, célèbre dans le Caucase du Sud, des usines de chaussures, de tapis, de textile, de fabrication de vin et une laiterie. La ville de Khankendi est devenue chef-lieu la région autonome du Haut-Karabagh, créée conformément au décret du Comité exécutif central d’Azerbaïdjan, daté du 7 juillet 1923. Conformément à la décision du 18 septembre 1923 du Comité du Parti de la région du Karabagh, la ville de Khankendi a été rebaptisée Stepanakert. Selon le décret n °837-IX, en date du 15 mai 1978, du Présidium du Soviet suprême de la RSS d’Azerbaïdjan, la capitale de la région de Stepanakert a été transférée de la ville de Stepanakert au bourg d’Askeran et cette région a été rebaptisée Askeran. Par le décret n ° 1783-XI, daté du 21 avril 1990, du Présidium du Soviet suprême de la RSS d’Azerbaïdjan le quartier résidentiel de Kerkidjahan de la ville de Stepanakert est devenu un bourg et le Soviet du bourg de Kerkidjahan a été institué au sein du Soviet de la ville de Stepanakert. Selon la loi n °279-XII «Sur la suppression de la Région autonome du Haut-Karabagh de la République d’Azerbaïdjan», de la République d’Azerbaïdjan, datée du 26 novembre 1991, Khankendi a repris son nom historique.