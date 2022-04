Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l’art

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le 15 avril, c’est la Journée mondiale de l’art.

La proclamation de la Journée mondiale de l'art, visant à promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l'art, a eu lieu lors de la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 2019.

L'art nourrit la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue. Autant de qualités que l'art a toujours eues et qu’il aura toujours si nous continuons à soutenir des environnements qui favorisent et protègent les artistes et la liberté artistique. Dans ce sens, le développement de l'art contribue également à la réalisation d'un monde libre et pacifique.

Le 15 avril de chaque année, les célébrations de la Journée mondiale de l'art contribuent à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement durable. C’est également l'occasion de remettre en lumière l'éducation artistique dans les écoles car la culture peut ouvrir la voie à une éducation inclusive et équitable.

Il y a beaucoup à apprendre, à partager et à célébrer à l'occasion de la Journée mondiale de l'art et l'UNESCO invite chacun à y participer par des activités telles que des débats, des conférences, des ateliers, des manifestations culturelles, des présentations ou des expositions. (UNESCO)