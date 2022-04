Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis VIDEO

Bakou, 15 avril, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu aujourd’hui Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général et PDG de la Compagnie pétrolière nationale d’Abou Dhabi (ADNOC), envoyé spécial des Émirats arabes unis pour le changement climatique et PDG de la société Masdar.

Le président de la République a noté que les relations entre les deux pays se développaient avec succès dans les domaines politique, économique, d'investissement et autres.

Evoquant sa récente conversation téléphonique avec le prince héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président Ilham Aliyev a souligné la nécessité d'intensifier les efforts conjoints pour étendre encore davantage notre coopération.

Rappelant la cérémonie d'inauguration en mars dernier de la centrale solaire de Garadagh, d’une puissance de 230 MW, que la société émiratie Masdar construira en Azerbaïdjan, le chef de l'État a dit espérer que le projet serait lancé d'ici la fin de l'année prochaine. Le président Ilham Aliyev a qualifié de bon exemple de la garantie d'intérêts et d'opportunités mutuels la mise en œuvre de ce projet.

« Compte tenu du niveau élevé des liens politiques entre nos deux pays, la mise en œuvre d'un futur programme économique conjoint, y compris la création de coentreprises, la détermination des opportunités d'investissement et la participation à divers autres projets, peut servir à maximiser la capacité existante », a déclaré le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a déclaré espérer que la visite de Sultan bin Ahmed Al Jaber dans son pays serait réussie et fructueuse.

Ayant exprimé sa gratitude pour les paroles agréables, Sultan bin Ahmed Al Jaber a transmis au président azerbaïdjanais les salutations et les meilleurs vœux de Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et Emir de Dubaï, et de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abou Dhabi et Vice-Commandant suprême des armées des Émirats arabes unis.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations et les meilleurs vœux et a demandé de transmettre ses salutations à Mohammed bin Rachid Al Maktoum et Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Le ministre émirati a souligné que Mohammed bin Zayed Al Nahyan saluait le développement des relations entre les deux pays, évoquait l'importance de ces relations et avait l'intention de renforcer encore davantage le partenariat.