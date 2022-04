Le Premier ministre azerbaïdjanais reçoit le ministre géorgien de l’Economie et du Développement durable

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov s’est entretenu ce vendredi avec le vice-Premier ministre géorgien et ministre de l'Économie et du Développement durable, Levan Davitashvili.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans différentes sphères et ont souligné l'importance des projets réalisés conjointement, a rapporté dans un communiqué le service de presse du Cabinet des ministres.

Les perspectives de la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce et de l'économie, du transport et du transit, de l'investissement, de l'énergie et de nombreux autres domaines ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.