Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des Monuments et des Sites

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Le 18 avril, c’est la Journée internationale des Monuments et des Sites.

En 1982, l'ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites) a établi le 18 avril comme Journée Internationale des Monuments et des Sites, suivi par l'adoption par l'UNESCO lors de sa 22ème Conférence Générale.

Chaque année, à cette occasion, l'ICOMOS propose un thème pour les activités à organiser par ses membres, les Comités nationaux et scientifiques internationaux, les Groupes de travail et les partenaires de l'ICOMOS, et toutes celles et ceux qui veulent se joindre à la célébration de cette journée.

La Journée Internationale des Monuments et des Sites offre une occasion opportune de présenter des stratégies visant à promouvoir le plein potentiel de la recherche et de la pratique de la conservation du patrimoine pour offrir des voies résilientes au climat afin de renforcer le développement durable, tout en plaidant pour des transitions justes vers des futurs à faible émission de carbone.