Chine : le produit intérieur brut a progressé de 4,8% sur un an

Pékin, 18 avril, AZERTAC

L'économie chinoise a pris un bon départ au premier trimestre de 2022, malgré les défis posés par un environnement international de plus en plus complexe et les résurgences de cas de COVID-19 dans le pays.

Le produit intérieur brut du pays a progressé de 4,8% sur un an pour atteindre 27.020 milliards de yuans (environ 4.240 milliards de dollars) au cours du premier trimestre de 2022, contre une croissance de 4% au quatrième trimestre l'année dernière, a-t-on appris lundi des données publiées par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

L'économie a présenté une performance stable avec une reprise continue, alors que la Chine a équilibré le contrôle de l'épidémie et le développement économique et social, a annoncé Fu Linghui, porte-parole du BES, lors d'un point de presse.

Après un fort rebond en 2021, la Chine a connu des défis inattendus au début de cette année, dans le contexte d'une situation mondiale instable et de multiples foyers sporadiques de COVID-19 dans le pays. La pression économique à la baisse est en progression, et certains indicateurs majeurs ont rapporté des croissances plus faibles, d'après M. Fu.

"Cependant, les fondamentaux économiques à long terme restent sains, et l'élan continu de la reprise économique n'a pas changé", a indiqué M. Fu, soulignant que le pays avait la confiance et la capacité requises pour surmonter ces difficultés.

La production industrielle à valeur ajoutée a augmenté de 6,5% en base annuelle au cours du premier trimestre, alors que les investissements en capital fixe ont bondi de 9,3%. Les ventes au détail de biens de consommation ont augmenté de 3,3%.

Le taux de chômage urbain recensé s'est établi à 5,5% au cours du premier trimestre. Un total de 2,85 millions de nouveaux emplois urbains ont été créés lors de cette période. (Xinhua)