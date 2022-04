L'Agence azerbaïdjanaise pour le développement des PME va coopérer avec la Chambre jordanienne d'industrie

Le Caire, 18 avril, AZERTAC

L'Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) et la Chambre jordanienne d'industrie ont signé un protocole d'accord sur la coopération et l'investissement mutuel entre les petites et moyennes entreprises (PME) des deux pays.

Le document a été signé entre le président du conseil d'administration de KOBIA, Orkhan Mammadov, et le président du conseil d'administration de la Chambre jordanienne d'industrie, Fathi Al-Jagbir, en marge du forum économique et d'investissement jordano-azerbaïdjanais qui s'est tenu à Amman, en Jordanie.

Le forum, co-organisé par le KOBIA d'Azerbaïdjan et l'Association des hommes d'affaires jordaniens, a réuni des hommes d'affaires des deux pays.

Le forum d'affaires a été marqué par des discussions sur le développement de la coopération entre les hommes d'affaires azerbaïdjanais et jordaniens, l'investissement mutuel dans divers secteurs de l'économie, ainsi que la mise en œuvre de projets communs.

La délégation azerbaïdjanaise a également rencontré le ministre jordanien de l'Investissement, Khairy Amr.