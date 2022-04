Guémigaïa, complexe archéologique situé à 3,906 m au-dessus du niveau de la mer

Bakou, 18 avril, AZERTAC

Guémigaïa (Gemiqaya) est le nom légendaire de l’un des plus hauts sommets du Petit Caucase (la montagne Gapydjyk), situé à 3,906 m au-dessus du niveau de la mer, dans la région d’Ordoubad au Nakhtchivan.

C’est en 1992 que les premières données concernant les gravures rupestres de Guémigaïa sont apparues.

Le visiteur d’aujourd’hui y découvrira la représentation sur les roches de gens avec des chèvres, des aurochs, des taureaux et des cerfs. On compte au total plus de 1500 pétroglyphes, représentant en particulier des sujets semi-religieux et magiques. Les anciens lieux d’habitation, les sépultures, les fragments de récipients en poterie découverts dans la région de Guémigaïa ont permis de positionner les pétroglyphes dans un champ chronologique qui s’étend de la fin du IVe millénaire avant J.-C au début du Ier millénaire. La région autour de Guémigaïa a été un lieu d’élevage estival pour le bétail à partir de la phase intermédiaire de l’âge du bronze ancien.