Le président de la République reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Egypte en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 19 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mardi 19 avril, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d’Egypte en Azerbaïdjan, Hisham Mohamed Nagy Abdel Hamid.

L'ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Soulignant les liens politiques et culturels étroits entre l'Azerbaïdjan et l'Egypte, le chef de l'Etat a souligné le soutien mutuel des deux pays au sein des organisations internationales. Le président Ilham Aliyev a salué le soutien de l'Égypte à l'élection de l'Azerbaïdjan à la présidence du Mouvement des non-alignés et à sa prolongation. Le président de la République a également souligné la coopération active au sein de l'Organisation de la coopération islamique et a exprimé sa gratitude à l'Egypte pour son soutien continu aux résolutions sur l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan pendant l'occupation d'une partie de son territoire par l'Arménie. Le président Ilham Aliyev a mis en valeur le ferme soutien de l'organisation dans l'adoption des résolutions sur la restauration du patrimoine culturel et de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan lors d'une récente réunion ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique. Le chef de l'Etat a déclaré que l'Azerbaïdjan, à son tour, soutenait l'Egypte sur la scène internationale. Abordant les relations économiques, le président Ilham Aliyev a souligné la nécessité d'élargir la coopération dans ce domaine et d’accroître le volume des échanges commerciaux. Le chef de l'Etat a souligné que l'organisation des visites réciproques entre milieux d'affaires pourrait y contribuer.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan serait satisfait de la participation des entreprises égyptiennes aux projets de reconstruction en cours de réalisation dans les territoires libérés, ajoutant que cela pourrait constituer un bon exemple de coopération. Le chef de l'Etat a noté qu'une grande quantité de travail devait être fait dans les territoires libérés, précisant que des travaux de reconstruction et de restauration étaient en cours sur une superficie de plus de 10 000 kilomètres carrés détruits par les Arméniens. Dans le même temps, le président Ilham Aliyev a fait savoir qu'il y avait de bonnes perspectives pour le développement des relations bilatérales dans d'autres domaines. Le président azerbaïdjanais a souhaité à l'ambassadeur plein succès dans ses futures activités.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, l'ambassadeur a souligné que son pays souhaitait prendre des mesures visant à contribuer le développement des relations bilatérales.

Les parties ont également souligné l'importance de la réunion de la commission intergouvernementale conjointe tenue en février de cette année pour le développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays.