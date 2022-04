Azerbaïdjan : les Journées de la Francophonie célébrées à l'Université des Langues

Bakou, 19 avril, AZERTAC

En marge des événements de la Francophonie organisés en Azerbaïdjan, une animation intitulée « La joie de découvrir les langues » s’est tenue mardi 19 avril dans la salle de réunion de l’un des bâtiments de l'Université des Langues d’’Azerbaïdjan.

Le directeur adjoint de l’Institut français d’Azerbaïdjan Jonathan Hakan Ünlü, la vice-rectrice de l’ULA chargée des relations internationales Jalé Garibova, le conseiller du recteur Anar Osmanly, les doyens des facultés, les responsables des chaires de l’université, le corps enseignant et professoral ont assisté à ce spectacle.

Le spectacle a été organisé avec la participation des enseignants de la Chaire de lexicologie et de stylistique de la langue française et des étudiants de troisième et quatrième année de la faculté. L'ensemble « Khary Bulbul », dirigé par Amil Ahmadov, diplômé de la Faculté de français, a lui aussi offert de la bonne humeur au spectacle avec sa représentation.

Chaque année les journées de la Francophonie sont célébrées à travers le monde, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est enseignée et apprise, comme en Azerbaïdjan. Les Journées de la Francophonie 2022 en Azerbaïdjan se déroulent du 1er au 22 avril.

Il convient de noter que cette année, ces journées sont célébrées sous le thème « La Francophonie de l’avenir », pour souligner le soutien de la Francophonie à la Jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l’entreprenariat, du numérique et du développement durable.