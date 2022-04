Les présidents azerbaïdjanais et kirghiz tiennent une rencontre en tête-à-tête VIDEO

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République kirghize, MM. Ilham Aliyev et Sadyr Japarov, ont eu une rencontre en tête-à-tête, mercredi 20 avril, après la cérémonie d’accueil officiel.

Ayant salué son homologue kirghiz, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit :

- Cher Monsieur le Président, je suis enchanté de vous accueillir en Azerbaïdjan. Bienvenue dans notre pays. Je suis convaincu que la visite sera très productive et aura de bons résultats. Nous sommes déterminés à maintenir une interaction active dans tous les domaines. Je suis certain que votre visite servira à renforcer encore davantage nos relations et que de nombreux documents seront signés. Bien sûr, je pense que le plus important de ces documents est la Déclaration sur le partenariat stratégique. Cela portera nos relations à un niveau qualitativement nouveau. Nous en sommes très heureux. Nos relations ont une base solide. C'est la relation fraterelle de nos peuples. Aujourd'hui, nous construisons des relations interétatiques sur une base aussi solide, sur la base de ces principes.

L'année prochaine, nous célébrerons le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. C'est une date importante, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Je suis convaincu qu'il y aura de nouvelles réalisations et de nouveaux résultats tant dans le cadre de la coopération au sein des organisations internationales que le plan bilatéral. Aujourd'hui, nous parlerons en détail de la coopération économique, des transports, de l'augmentation des échanges entre nos pays et, bien sûr, de la sécurité régionale qui nécessite une attention particulière dans le monde moderne. Je pense qu'il sera très utile de procéder à un échange de vues sur ces questions.

Je tiens à vous saluer une fois de plus. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. Je vous souhaite un bon et agréable séjour dans notre pays.

Le président kirghiz Sadyr Japarov a dit :

-Merci, cher Ilham Aliyev. Tout d'abord, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à effectuer une visite officielle en République d'Azerbaïdjan. Merci de votre hospitalité et votre accueil chaleureux.

Il convient de souligner que la fondation des relations le Kirghizistan et l’Azerbaïdjan a été posée par une figure historique de renom international, votre père Heydar Aliyev. Depuis lors, le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan entretiennent de très bonnes relations. Nous sommes toujours prêts à coopérer avec nos frères azerbaïdjanais. Permettez-moi de vous remercier encore une fois de votre hospitalité et de m’avoir offert l'opportunité de vous rencontrer. Merci.

Le président Ilham Aliyev : Merci.