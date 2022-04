Les présidents azerbaïdjanais et kirghiz tiennent une rencontre élargie aux délégations VIDEO

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président kirghiz Sadyr Japarov ont tenu aujourd’hui une rencontre élargie aux membres des deux délégations.

Ayant pris la parole lors de la rencontre, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré :

-Cher Monsieur le Président, chers invités. Je vous salue à nouveau en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, c’est un jour très important dans nos relations bilatérales - le président du Kirghizistan est en visite officielle en Azerbaïdjan. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de discuter des perspectives de développement de nos relations.

Monsieur le Président et moi avons procédé à un échange de vues sur les questions bilatérales et régionales, et nous entendons profiter de cette visite pour obtenir le maximum de résultats. De nombreux documents seront signés aujourd'hui. Nous en avons déjà parlé. Nos relations atteignent le niveau de partenariat stratégique. Il s'agit d'un événement très important, car au cours des 29 années d’interaction, nous avons, bien sûr, activement travaillé dans un certain nombre de domaines, mais nos relations n'ont pas été à ce niveau. Un partenariat stratégique signifie à la fois de grands avantages et de grandes responsabilités. Je suis convaincu qu'à l'avenir aussi, nous nous soutiendrons toujours au sein des organisations internationales, nous travaillerons activement sur le plan bilatéral.

Aujourd'hui, nous avons discuté de nombreuses questions relatives aux projets d'investissement. Aujourd'hui, lors de la rencontre élargie aux délégations nous en parlerons plus en détail, les questions liées aux infrastructures de transport, la possibilité de combiner nos capacités de transport. Nous avons échangé sur les projets mis en œuvre au Kirghizistan et en Azerbaïdjan et sur la manière dont ils peuvent être liés de manière mutuellement bénéfique. Nous avons également discuté des questions concernant le développement de la coopération dans l'agriculture. Il y a aussi de grandes perspectives dans ce domaine. C'est-à-dire que l'éventail des problèmes est large.

Je suis convaincu que nous déterminerons un programme spécifique pour la mise en œuvre des accords conclus sur la base des résultats de la visite. Bien entendu, je pense qu'il sera nécessaire de tenir prochainement une réunion de la commission intergouvernementale. La même commission s'est réunie pour la dernière fois trois ans avant. À mon avis, les instructions que les chefs d’Etat donneront selon les résultats de la visite devraient être examinées lors de la réunion de la commission intergouvernementale.

Alors, cher Monsieur le Président, je vous salue cordialement encore une fois. Je vous souhaite un bon et agréable séjour en Azerbaïdjan.

Le président du Kirghizistan Sadyr Japarov a déclaré :

-Merci, cher Ilham Aliyev. Distingués membres de la délégation.

Tout d'abord, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à effectuer une visite officielle en République d'Azerbaïdjan. Au nom de notre délégation, je remercie nos frères azerbaïdjanais de leur hospitalité traditionnelle et de leur accueil chaleureux. À mon avis, il est symbolique que notre rencontre d'aujourd'hui se tienne à la veille du 25e anniversaire du Traité d'amitié et de coopération entre la République kirghize et la République d'Azerbaïdjan et du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République kirghize et la République d'Azerbaïdjan. Il convient de noter que la fondation des relations entre le Kirghizistan et l’Azerbaïdjan a été posée par Heydar Aliyev, une figure historique de niveau international et leader national du peuple azerbaïdjanais.

Cher Ilham Aliyev, permettez-moi de vous remercier d'avoir préservé cet héritage. Grâce à cet héritage, nos relations continuent aujourd’hui de se développer avec succès. A mon avis, sans la base fiable sur laquelle nous avons construit les relations kirghizo-azerbaïdjanaises, l'activité de nos relations mutuelles ne serait pas possible. Ce sont des liens historiques et spirituels profonds entre nos deux peuples. À cet égard, nous sommes heureux de constater qu'il n'y a pas de contradictions politiques entre les deux pays. Nous sommes donc obligés de saisir cette opportunité et d'étendre notre coopération au nom des peuples frères des deux pays en conjuguant nos efforts constructifs.

Les profonds changements qui s'opèrent dans le monde aujourd'hui nous offrent une chance historique de construire un nouveau type de relation. La base de ces relations sont les anciennes valeurs turques telles que la dignité et l'honneur.

Cher Ilham Aliyev, je partage votre opinion selon laquelle nous avons de nombreuses possibilités de coopération pratique dans le domaine commercial et économique. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour libéraliser notre économie. La législation sur l'investissement est en cours d'amélioration et, à cet égard, la coopération en matière d'investissement de la République kirghize avec d'autres pays s'intensifie. Par conséquent, nous appelons les milieux d’affaires azerbaïdjanais à étudier activement les opportunités d'investissement dans notre pays et à accorder plus d'attention à l'étude des zones de libre-échange, des régimes fiscaux et douaniers préférentiels. Cela contribuera sans doute à intensifier la coopération commerciale entre nos pays.

Je suis heureux de constater l'enrichissement mutuel des peuples de nos pays grâce à une coopération culturelle et humanitaire active. Des personnalités culturelles entretiennent des échanges réguliers et contribuent à renforcer les véritables liens d'amitié entre nos peuples. En outre, nos pays coopèrent étroitement sur le plan multilatéral au sein des organisations internationales telles que l'ONU, l'OSCE, l'Organisation des États turciques, l'Organisation de la coopération islamique, la CEI et le Mouvement des non-alignés. Le Kirghizistan soutient pleinement l'élévation du statut de l'Azerbaïdjan au niveau d'observateur au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Cher Ilham Aliyev, aujourd'hui toutes les conditions sont créées pour amener nos relations à un niveau qualitativement nouveau. À cet égard, je vous remercie sincèrement d'avoir soutenu l'initiative du Kirghizistan d'établir un partenariat stratégique entre les deux pays. Je suis convaincu que le conseil interétatique mis en place aujourd'hui contribuera certainement à élargir et renforcer encore plus la coopération entre nos pays.

Notre grand écrivain Tchinguiz Aïtmatov disait : « L'épopée de Manas, qui ressemble à un océan, est le sommet brillant de l'héritage spirituel kirghize découlant des profondeurs des siècles. C'est la plus grande épopée du monde, et son thème principal est l'unité. Ses valeurs sont profondément ancrées dans nos esprits, c'est pourquoi nous apprécions et respectons beaucoup l'unité, l'honneur et la justice ». Nous sommes prêts à travailler efficacement avec nos frères azerbaïdjanais sur la base de ces valeurs, et nous pensons qu'ensemble nous contribuerons à construire un monde meilleur. Nous avons toutes les conditions initiales pour cela. Lors des festivités dédiées au 1000e anniversaire de l'épopée de Manas, Heydar Aliyev a dit : « Nous nous sentons et nous comprenons dans nos cœurs ».

Permettez-moi de vous exprimer une fois de plus ma sincère gratitude pour votre hospitalité et l'opportunité d’avoir une rencontre élargie aux délégations avec vous. Merci beaucoup.

Le président Ilham Aliyev : Merci.