L’Azerbaïdjan et le Kirghizistan signent une série de documents VIDEO

Bakou, 20 avril, AZERTAC

La rencontre élargie aux membres des deux délégations, tenue mercredi 20 avril à Bakou, a été suivie de la cérémonie de signature d’une série de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan avec la participation des présidents azerbaïdjanais Ilham Aliyev et kirghiz Sadyr Japarov.

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le président de la République kirghize Sadyr Japarov ont signé une « Déclaration sur le partenariat stratégique entre la République d'Azerbaïdjan et la République kirghize ».

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le président de la République kirghize Sadyr Japarov ont signé un « mémorandum sur la création du Conseil interétatique de la République d'Azerbaïdjan et de la République kirghize ».

Le recteur de l'Académie nationale d'administration auprès du président de la République d'Azerbaïdjan Ourkhan Alekberov et le recteur de l'Académie nationale d'administration auprès du président de la République kirghize Almazbek Akmataliev ont signé un « protocole de coopération entre l'Académie nationale d'administration auprès du président de la République d'Azerbaïdjan et l'Académie nationale d’administration auprès du président de la République kirghize ».

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Azerbaïdjan en République kirghize Letif Qendilov et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République kirghize en Azerbaïdjan Kaïrat Osmonaliyev ont signé un « accord de coopération entre la Société anonyme fermée de Radiodiffusion-télévision azerbaïdjanaise et la télévision publique et la Corporation de radiodiffusion-télévision de la République kirghize ».

Le ministre de l'Agriculture de la République d'Azerbaïdjan Inam Karimov et le ministre de l'Agriculture de la République kirghize Askarbek Djanybekov ont signé un « accord de coopération dans le domaine de l'agriculture entre le ministère de l'Agriculture de la République d'Azerbaïdjan et le ministère de l'Agriculture de la République kirghize ».

Le ministre de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan, Mikayil Jabbarov, et le ministre de l'Économie et du Commerce de la République kirghize, Daniyar Amangeldiyev, ont signé un « mémorandum sur la coopération entre le Service d'État pour la surveillance anti-monopole et le contrôle du marché de consommation relevant du ministère de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan et le Service de réglementation antimonopole du ministère de l'Economie et du Commerce de la République kirghize ».

Le ministre du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan, Rechad Nabiyev, et le ministre du Développement numérique de la République kirghize, Talantbek Imanov, ont signé un « mémorandum sur le développement de la coopération dans le domaine des communications et des technologies de l'information et de la communication entre le ministère du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan et le ministère du Développement numérique de la République kirghize ».

Le ministre du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan, Rechad Nabiyev, et le ministre des Transports et des Communications de la République kirghize, Erkinbek Ossoïev, ont signé un « accord sur les communications aériennes entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Cabinet des ministres de la République kirghize ».

Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et le ministre des Affaires étrangères de la République kirghize, Rouslan Kazakbaïev, ont signé un « protocole d'accord et de coopération dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle entre l'Agence de la propriété intellectuelle de la République d'Azerbaïdjan et l'Agence d'État pour la propriété intellectuelle et l'innovation près le Cabinet des ministres de la République kirghize ».

Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, et le ministre des Affaires étrangères de la République kirghize, Rouslan Kazakbaïev, ont signé un « protocole d'accord sur la coopération entre le ministère des Finances de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Finances de la République kirghize ».