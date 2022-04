La première dame de la République kirghize Aygul Japarova visite le Centre Heydar Aliyev

Bakou, 20 avril, AZERTAC

La première dame de la République kirghize Aygul Japarova a visité aujourd’hui le Centre Heydar Aliyev à Bakou.

La première dame du Kirghizistan a été informée du Centre Heydar Aliyev, devenu un symbole de Bakou moderne. Il a été noté que le Centre étudie l’idéologie nationale et l’héritage du leader national Heydar Aliyev. Le centre met en œuvre des projets pour faire reconnaître et promouvoir l’histoire, la langue, la culture et les autres richesses nationales de l’Azerbaïdjan sur l’arène internationale, ainsi que les éléments de la culture mondiale en Azerbaïdjan, pour soutenir et développer les différents domaines de la science, de l’éducation, de la culture, de la santé, des sports, de l’environnement et de l’économie.

Après avoir parcouru les expositions au sein du Centre, la première dame de la République kirghize Aygul Japarova a signé le Livre d’or du Centre Heydar Aliyev.