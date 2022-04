Le ministre de l’Education reçoit une délégation menée par le président de l’Université de Strasbourg

Bakou, 20 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Education, Emin Emroullaïev, a reçu le 20 avril une délégation menée par le président de l’Université de Strasbourg, Michel Deneken.

L’ambassadeur de France en Azerbaïdjan Zacharie Gross a été présent lui aussi à l’entretien.

Le rôle de l’Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ) dans le développement des relations éducatives entre les deux pays et sa contribution positive au développement de ces relations ont été soulignés lors de la rencontre.

Dans le même temps, les questions liées aux activités de l'UFAZ, l'élargissement de la coopération universitaire entre l'Université nationale de pétrole et d’industrie d'Azerbaïdjan et l'Université de Strasbourg, le soutien au développement de la recherche à l'UFAZ et la possibilité d'établir un programme de doctorat ont fait l’objet de discussions au cours de l’entretien.