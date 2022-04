Le président Ilham Aliyev : Les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan, deux Etats frères et amis, ont atteint un niveau qualitativement nouveau

Bakou, 21 avril, AZERTAC

« Aujourd'hui, lors de la visite officielle du président kirghiz en Azerbaïdjan, nous avons passé en revue un large éventail de coopération bilatérale et examiné en profondeur les questions à l'agenda de notre coopération. Nous avons exprimé, et pendant la rencontre en tête-à-tête et lors de la rencontre élargie aux délégations, notre détermination à intensifier nos relations », a déclaré le président Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse à l'issue de ses rencontres en tête-à-tête et élargie avec le président kirghiz Sadyr Japarov.

« Nous sommes des États amis et frères. Aujourd'hui, nos relations ont atteint un niveau qualitativement nouveau. Dix documents ont été signés, dont je voudrais souligner particulièrement deux – la Déclaration sur le partenariat stratégique et le Mémorandum sur la création du Conseil interétatique. Ces deux documents prédétermineront la nature et la forme de nos relations. Le partenariat stratégique est un haut niveau d'interaction et nous motive pour une coopération stratégique. Dans le cadre du Conseil interétatique, nous discuterons des sujets figurant à l'agenda bilatéral, ainsi que des questions régionales et internationales, plus efficacement et plus activement sur une base régulière », a déclaré le président Ilham Aliyev.

« En ce qui concerne la scène internationale, je dois dire que le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan se soutiennent traditionnellement toujours au sein de toutes les organisations internationales. Nous sommes reconnaissants au Kirghizistan d'avoir soutenu la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise au sein du Mouvement des non-alignés. Nous nous soutenons toujours au sein de l'ONU, de l'OSCE, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation des États turciques et de l'Organisation de coopération économique », a souligné le chef de l'État.