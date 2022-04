Sadyr Japarov: Nous sommes prêts à travailler efficacement avec nos frères azerbaïdjanais et nous croyons qu'ensemble nous surmonterons toutes les difficultés

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Les profonds changements qui se passent dans le monde aujourd'hui nous donnent une chance historique pour construire de nouveaux types de relations, de les rendre plus humaines, de prendre en compte les anciennes valeurs turques telles que la dignité et l'honneur, a déclaré le président de la République kirghize Sadyr Japarov dans sa déclaration à la presse.

Le chef de l’Etat kirghize a dit : « Ces nouvelles relations dans l'espace turcique devraient être un exemple des relations interétatiques de la nouvelle ère. C'est un grand plaisir de voir que le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, partage nos vues et les soutient pleinement. »

Le président Sadyr Japarov a souligné que les moments difficiles nécessitaient des dirigeants forts pour rendre leur pays plus fort et le monde meilleur. « Par conséquent, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter sincèrement au président Aliyev plein succès dans ses entreprises, de l’énergie inépuisable pour atteindre les objectifs les plus élevés pour le bien-être du peuple azerbaïdjanais et les valeurs universelles. Nous sommes prêts à travailler efficacement avec nos frères azerbaïdjanais sur la base de ces valeurs, et nous croyons qu'ensemble nous surmonterons toutes les difficultés et contribuerons à construire un monde meilleur. »