Le boxeur azerbaïdjanais Kenan Babaïev devient champion d’Europe

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le boxeur azerbaïdjanais Kenan Babaïev a remporté la médaille d’or aux championnats d’Europe juniors à Sofia, en Bulgarie.

Ayant concouru dans la catégorie des poids de 48 kg, le boxeur azerbaïdjanais a battu ses adversaires turc, géorgien, irlandais et polonais, et s’est hissé sur la plus haute marche du podium au championnat continental.