L’ICESCO appelle à l’adoption d’idées créatives pour promouvoir le développement humain

Le Caire, 21 avril, AZERTAC

Le monde célèbre le 21 avril de chaque année la Journée de la créativité et de l’innovation afin de sensibiliser au rôle qu’elles jouent dans tous les aspects du développement humain. A cette occasion, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) met l’accent sur l’importance de proposer des idées créatives et innovantes dans tous les aspects du développement humain et souligne les efforts des créateurs qui apportent innovation et changement en matière de sciences et de technologie.

Ainsi, l’ICESCO appelle à considérer l’innovation comme primordiale dans l’exploitation du potentiel économique des nations. L’innovation, la créativité et l’entrepreneuriat sont susceptibles de donner un nouvel élan à la croissance économique et à la création d’emplois. Ils peuvent également offrir des opportunités pour tous, y compris les femmes et les jeunes, apporter des solutions à des problèmes urgents tels que l’éradication de la pauvreté et de la famine, et parvenir en conséquence au développement durable.

À cet égard, l’ICESCO a lancé un programme ambitieux de formation des jeunes à la création et au développement de leurs propres projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation. Le programme vise à former les jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation.

L’ICESCO estime aussi que les prix visant à promouvoir les capacités d’innovation et de créativité de l’apprentissage non formel et en particulier à mettre en valeur le travail des jeunes, peuvent renforcer les capacités créatives et innovantes de ces derniers. Dans cette veine, l’ICESCO a parrainé nombre de prix dans les domaines des sciences, de la culture et de l’éducation et a soutenu les innovations des jeunes. (ICESCO)