Le président chinois Xi Jinping propose l'Initiative de sécurité mondiale

Pékin, 21 avril, AZERTAC

Le président chinois Xi Jinping a proposé jeudi l'Initiative de sécurité mondiale visant à promouvoir la sécurité pour tous dans le monde, dans son discours inaugural prononcé par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle 2022 du Forum de Boao pour l'Asie, selon l’agence Xinhua.

M. Xi a indiqué qu'il est important que :

-- Nous nous engageons à porter la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable et à préserver ensemble la paix et la sécurité dans le monde ;

-- Nous nous engageons à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des différents pays, à poursuivre la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres et à respecter la voie de développement et le système social choisis en indépendance par les peuples ;

-- Nous nous engageons à observer les buts et principes de la Charte des Nations Unies, à rejeter la mentalité de la guerre froide, à nous opposer à l'unilatéralisme et à refuser la politique des blocs ainsi que la confrontation des blocs ;

-- Nous nous engageons à prendre en compte les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays, à poursuivre le principe de l'indivisibilité de la sécurité, à bâtir une architecture de sécurité équilibrée, effective et durable et à nous opposer à ce qu'un pays recherche sa propre sécurité sur la base de l'insécurité des autres ;

-- Nous nous engageons à rechercher, par voie de dialogue et de concertations, des solutions pacifiques aux divergences et différends interétatiques, à soutenir tout effort qui va dans le sens du règlement pacifique des crises, à nous abstenir du deux poids deux mesures et à rejeter le recours arbitraire aux sanctions unilatérales et aux juridictions extraterritoriales ;

-- Nous nous engageons à adopter une approche globale pour préserver la sécurité traditionnelle et la sécurité non traditionnelle et à répondre ensemble aux différends régionaux et aux défis planétaires tels que terrorisme, changement climatique, cybersécurité et sécurité biologique.