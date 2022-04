Le président de la République : Le congrès organisé à Choucha a une grande signification historique

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le congrès organisé à Choucha a une très grande signification historique. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est entré dans une nouvelle ère. Pendant une trentaine d’années nous avons vécu comme un pays ayant subi l’occupation. C'était très difficile pour nous, pour moi en tant que président, pour chaque citoyen, pour vous les Azerbaïdjanais vivant à l'étranger, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev dans son discours lors du Congrès des Azerbaïdjan du monde à Choucha.

Soulignant que la situation était, cependant, complètement différente ce jour-là, le chef de l'État a dit : « Aujourd'hui nous portons haute la tête, aujourd'hui nous avons le sourire sur le visage, aujourd'hui nous sommes fiers et il en sera toujours ainsi. Je suis pleinement convaincu que désormais le peuple azerbaïdjanais vivra pour toujours comme un peuple victorieux et l'État azerbaïdjanais comme un État victorieux. Nous sommes sur notre propre terre. Nous sommes solidement enracinés dans cette terre et personne ne pourra jamais nous faire sortir de ces terres ».