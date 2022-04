Le président Ilham Aliyev adresse ses vœux à la communauté chrétienne orthodoxe d'Azerbaïdjan pour les Pâques

Bakou, 22 avril, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé ses vœux à la communauté chrétienne orthodoxe d'Azerbaïdjan à l'occasion de la fête de Pâques.

Dans son message de félicitations, le chef de l'Etat a déclaré : « Comme c'est historiquement le cas, aujourd'hui l'Azerbaïdjan est une terre natale pour tous ceux qui vivent ici, indépendamment de la langue, de la religion et de l'ethnie. Les relations d'amitié et de fraternité entre les peuples et religions différents, fondées sur le respect et la confiance mutuels, se sont établies dans notre pays, où règne une haute culture de coexistence.

« La préservation et la promotion de la diversité ethnoculturelle, des riches valeurs multiculturelles et des traditions multiséculaires de tolérance dans notre société est l'une des principales orientations de notre politique. L'Azerbaïdjan, où une attention globale au patrimoine culturel des différentes ethnies est garantie, est l’un des rares pays présentant des relations exemplaires entre État et religion. Dans un climat de solidarité nationale et morale, nos compatriotes chrétiens font vivre leurs coutumes, traditions et croyances religieuses, ainsi que leur langue et leur culture, et remplissent décemment leurs devoirs civils de participer étroitement à tous les domaines de notre vie politique, sociale et la vie sociale et culturelle », indique le message.

« Les Pâques que vous célébrez solennellement chaque année en Azerbaïdjan sont l'incarnation de sentiments de renouveau, de miséricorde et de compassion. En ce jour sacré, je voudrais à nouveau vous souhaiter la bonne humeur à tous et la joie et le bien-être à vos familles », conclut le message.