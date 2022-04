Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Le 23 avril, c’est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été proclamée pour la première fois par l'UNESCO le 23 avril 1995 lors de la Conférence générale de l’UNESCO à Paris. Chaque 23 avril, des célébrations se tiennent partout dans le monde pour démontrer la portée des livres - un lien connectant le passé et l’avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures.

Choisie par la Conférence générale de l'UNESCO en 1995, cette date symbolique de la littérature universelle marque la disparition des écrivains William Shakespeare, Miguel de Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega. Cette journée rend un hommage mondial aux livres et aux auteurs et encourage l'accès aux livres au plus grand nombre. Au-delà des frontières physiques, le livre représente la plus belle invention de partage des idées et incarne un puissant outil pour lutter contre la pauvreté et construire une paix durable.

La Journée mondiale du livre et du droit d'auteur est célébrée en Azerbaïdjan depuis 1997.