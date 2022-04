Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a reçu le 23 avril un coup de fil du président du Conseil européen Charles Michel.

La réunion trilatérale tenue à Bruxelles le 6 avril à l'initiative et avec la participation du président du Conseil de l'UE Charles Michel a été évoquée et l'importance de la réalisation d’un travail pratique et axé sur les résultats conformément aux accords conclus a été soulignée lors de la conversation téléphonique.

Le président Ilham Aliyev a remercié le président du Conseil européen Charles Michel de son soutien et son attention constante à la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi qu’à la démarcation et la délimitation des frontières, à la préparation d'un accord de paix entre les deux pays, à l'ouverture des transports et des lignes de communication.

Le président azerbaïdjanais a fait savoir que conformément aux résultats de la réunion de Bruxelles, la partie azerbaïdjanaise avait déterminé la composition de la Commission nationale pour la délimitation et la démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise et la délégation pour la préparation d'un accord de paix entre les deux pays et était prête à négocier avec la partie arménienne en format Bakou-Erevan. Le président Ilham Aliyev a souligné l'importance de prendre en compte les cinq principes avancés par l'Azerbaïdjan pour les négociations sur un accord de paix.

Le président Charles Michel a déclaré qu'il poursuivrait ses efforts pour normaliser les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et assurer une paix durable dans la région du Caucase du Sud.

Au cours de l’entretien, l'intention de l'Union européenne de soutenir l’Azerbaïdjan pour le déminage et la détermination du sort d'environ 4 000 Azerbaïdjanais portés disparus depuis la première guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a été saluée.

Lors de l’entretien, les parties ont également échangé sur les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne et d'autres questions d'intérêt commun.