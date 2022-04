Le président de la République Ilham Aliyev reçoit le ministre israélien des Finances VIDEO

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 25 avril le ministre israélien de Finances, Avigdor Lieberman.

Lors de l’entretien, il a été noté que cette année marquait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et Israël, l’augmentation de l'intensité et de la dynamique des visites mutuelles ces derniers temps, ainsi que le fonctionnement de la mission commerciale azerbaïdjanaise et l'ouverture du Centre de tourisme en Israël ont été qualifiés de facteurs positifs.

Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les questions relatives à l'expansion des relations économiques et commerciales et à la coopération dans le domaine de l'énergie.