Coupe d’Europe de judo cadets à Strasbourg : l’Azerbaïdjan remporte 9 médailles

Bakou, 25 avril, AZERTAC

La Coupe d’Europe de Judo Cadets a pris fin à Strasbourg, en France.

L’Azerbaïdjan y a été représenté par 18 judokas, dont 15 hommes et 3 femmes, et a remporté 9 médailles, dont 1 en or, 3 en argent et 5 autres en bronze.

L’équipe nationale a terminé troisième au classement général et deuxième chez les hommes.