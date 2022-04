Aujourd'hui, c’est la Journée des entrepreneurs en Azerbaïdjan

Bakou, 25 avril, AZERTAC

Le 25 avril, c’est la Journée des entrepreneurs en Azerbaïdjan.

Selon le décret du président Ilham Aliyev « Sur l'établissement de la Journée des entrepreneurs en République d'Azerbaïdjan » du 21 avril 2016, le 25 avril est célébré comme la Journée des entrepreneurs.

Ces dernières années, des mesures importantes ont été prises pour améliorer le soutien à l'entrepreneuriat, créer de nouvelles entreprises de production, de transformation et d'infrastructure basées sur des technologies innovantes dans le secteur non pétrolier, financer les opérations d'exportation et accélérer les investissements.