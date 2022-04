Gandja, 25 avril, AZERTAC Un groupe de collaborateurs de l’Université agraire d’Etat d’Azerbaïdjan (UAA) et un groupe de professeurs et enseignants de l’Université EGE de Turquie, dirigé par le professeur Ibrahim Djafarov, recteur de l’UAA et membre correspondant de l’Académie nationale des sciences d’’Azerbaïdjan (ANSA), a visité le Complexe agro-industriel d’Aghstafa. Le collaborateur du Complexe agro-industriel d’Aghstafa, Oroudj Mensourov, a donné aux visiteurs des informations détaillées sur le complexe. Ensuite, arrivés dans la région de Tovouz, ils ont visité la société à responsabilité limitée Naiqin K Tovouz-Baltiya, l'une des premières entreprises viticoles privées d'Azerbaïdjan, qui apporte une grande contribution au développement de la viticulture et de la vinification dans le pays. Le directeur de la SARL Naiqin K Tovouz-Baltiya, Naïg Mahammadhassanov, a informé les visiteurs de l’histoire de la société.

AZERTAG.AZ : Un groupe de professeurs et d’enseignants de l’Université agraire d’Etat d’Azerbaïdjan et de l’Université EGE visite Aghstafa et Tovouz

