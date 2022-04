Le président de la République Ilham Aliyev reçoit le vice-Premier ministre russe VIDEO

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi 26 avril le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk.

Notant le bon niveau de la coopération commerciale et économique entre les deux pays, le président azerbaïdjanais s’est félicité de la mise en œuvre des accords précédemment conclus.

Le président Ilham Aliyev a évoqué les activités de la Commission intergouvernementale d'État pour la coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, et a dit espérer que le travail accompli serait passé en revue, les sphères potentielles de coopération en dehors des domaines traditionnels, notamment l'expansion du commerce et des services feraient l’objet de discussions et de nouveaux domaines pour la coopération seraient déterminés lors de la réunion de la Commission.

Le président azerbaïdjanais s’est également dit confiant que les activités de la commission trilatérale présidée par les vice-premiers ministres russe, azerbaïdjanais et arménien et, en premier lieu, l'ouverture des lignes de transport et de communication seraient discutées lors de la visite d’Alexeï Overtchouk en Azerbaïdjan. À cet égard, le président Ilham Aliyev a déclaré qu'un tronçon de 60 kilomètres du chemin de fer avait déjà été construit en Azerbaïdjan et serait achevé l'année prochaine. L'Azerbaïdjan progresse également dans les travaux de construction de la route automobile conformément au plan. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise par l'Arménie à cet égard, car elle n'a pas encore déterminé les coordonnées géographiques de l'itinéraire routier devant traverser son territoire. Bien que l'Azerbaïdjan ait soulevé cette question à plusieurs reprises, l'Arménie n'a donné aucune réponse.

Alexeï Overtchouk a évoqué avec satisfaction que cette année marquait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Il a souligné l'importance de la Déclaration sur l'interaction d’alliance entre la République d'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie signée par les présidents azerbaïdjanais et russe.

Les parties ont aussi discuté de la coopération dans les domaines commercial et économique, du transport, du transit, de la logistique, des finances, de la banque, de l'énergie, du pétrole et du gaz.