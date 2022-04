Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la propriété intellectuelle

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le 26 avril, c’est la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

La journée mondiale de la propriété intellectuelle a été créée pour mettre en avant l’importance des droits de propriété intellectuelle tels les brevets, marques, dessins et modèles industriels et les droits d’auteur.

Ces droits de propriété intellectuelle (DPI) ont été établis pour récompenser les efforts de créativité et d'invention et encourager les investissements dans des produits nouveaux et plus efficaces. Ils contribuent grandement à stimuler la création d'emplois dans notre économie fondée sur la connaissance.

Partout dans le monde, les jeunes relèvent les défis de l’innovation et utilisent leur énergie, leur ingéniosité, leur curiosité et leur créativité pour tracer la voie vers un avenir meilleur. Ces esprits innovants, énergiques et créatifs contribuent à susciter les changements positifs dont nous avons besoin pour nous acheminer vers un avenir plus durable. Découvrez comment les droits de propriété intellectuelle peuvent aider les jeunes de demain à créer un avenir meilleur.

Cette année, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle est placée sous le thème « La propriété intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur » et se veut une ode à l’innovation et à la créativité sous le sceau de la jeunesse.

Les jeunes d’aujourd’hui constituent une source incroyable et largement inexploitée d’ingéniosité et de créativité. Leur regard neuf, leur énergie, leur curiosité et leur conviction que « tout est possible », sans parler de leur soif d’un avenir meilleur, remodèlent déjà nos conceptions et incitent à l’innovation et au changement.

La Journée mondiale de la propriété intellectuelle 2022 offre aux jeunes une occasion de découvrir comment les droits de propriété intellectuelle peuvent les aider à atteindre leurs objectifs, à concrétiser leurs idées, à générer des revenus, à créer des emplois et à avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. Grâce aux droits de propriété intellectuelle, les jeunes ont accès à certains des outils indispensables pour réaliser leurs aspirations.

Tout au long de la campagne, les jeunes pourront mieux appréhender la manière dont les outils du système de la propriété intellectuelle, notamment les marques, les dessins et modèles, le droit d’auteur, les brevets, les droits d’obtenteur, les indications géographiques ou encore les secrets d’affaires, peuvent venir étayer leurs ambitions de bâtir un avenir meilleur.(OMPI)