Ramadan: que faut-il manger au sahur?

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Le mois du Ramadan est l’un des mois les plus importants de l’année pour les musulmans. Pendant le ramadan, la majorité des musulmans jeûnent pendant la journée et ne peuvent ni manger ni boire jusqu’au coucher du soleil – après quoi, plusieurs font un grand festin pendant l’iftar (le repas qui marque la fin du jeûne).

Le sahur (repas de l’aube) est souvent léger. Manger trop pendant le sahur peut aggraver le déséquilibre métabolique.

Le sahur devrait être un repas sain, modéré tout en restant rassasiant et capable d'apporter suffisamment d'énergie pour que l'organisme puisse tenir pendant de longues heures.

Il est donc particulièrement important d'inclure des aliments qui se digèrent lentement, comme ceux qui contiennent beaucoup de glucides complexes : blé complet, riz brun, haricots, avoine, fruits et légumes.

Il faut absolument boire des liquides pour rester hydratés pendant la journée et faciliter la digestion, à l’exception de thé ou de café, car ils sont diurétiques quand on en consomme en grandes quantités, le corps peut alors perdre de précieux minéraux, sels et fluides.