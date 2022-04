Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre géorgien des Affaires étrangères VIDEO

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 27 avril, le ministre géorgien des Affaires étrangères, Ilia Darchiashvili.

Tout d'abord, le président azerbaïdjanais a félicité Ilia Darchiashvili pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la Géorgie et lui a souhaité du succès dans ses activités. Le président Ilham Aliyev a déclaré que les relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie étaient fondées sur le soutien mutuel et la solidarité des deux pays et des deux peuples, et que ces liens reposaient sur des bases solides.

Le président de la République a dit que les relations amicales existant entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie au cours des 30 dernières années étaient un facteur important pour la stabilité et la coopération régionales.

Abordant la coopération économique, le président azerbaïdjanais a souligné qu'il existait de nouvelles opportunités, notamment dans la sphère du transport.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que les deux pays partageaient des points de vue communs sur le développement du Caucase du Sud, a indiqué qu'il existait de bonnes opportunités pour la coopération trilatérale entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, en particulier dans la période post-conflit, et a ajouté que la partie azerbaïdjanaise y était prête. Le chef de l'Etat a marqué que la Géorgie partageait également cette position et a dit espérer que l'Arménie comprendrait que c'était le seul moyen d'établir la stabilité et la sécurité dans la région.

Ilia Darchiashvili a transmis au président Ilham Aliyev les salutations du Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili et son invitation à effectuer une visite en Géorgie.

Le président de la République a exprimé ses remerciements pour les salutations et l'invitation du Premier ministre géorgien et a demandé de lui transmettre ses salutations.

Déclarant avoir tenu des rencontres très fructueuses à Bakou, Ilia Darchiashvili a dit qu'il ne ménagerait aucun effort pour contribuer au développement des relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre a fait savoir que le soutien apporté par le président azerbaïdjanais au développement des relations entre les deux Etats était très apprécié par la partie géorgienne. Notant que cette année marquait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le ministre géorgien des Affaires étrangères a mis en valeur la nécessité d'étendre encore davantage la coopération.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt commun.