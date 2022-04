Choucha abrite un forum international avec la participation des représentants de think tanks étrangers

Choucha, 28 avril, AZERTAC

La ville azerbaïdjanaise de Choucha abrite un forum international intitulé « Le Caucase du Sud : développement et coopération ».

Organisé par le Centre d'analyse des relations internationales et l'Université ADA, le forum a pour but de discuter du développement des relations entre les pays du Caucase du Sud dans la période post-conflit, de la possibilité d'ouvrir des communications, de l'agenda de paix formé par l'Azerbaïdjan pour normaliser les relations avec l'Arménie comme base du progrès, de la sécurité et de la prospérité de la région.

Le forum réunit une cinquantaine d’experts de think tanks étrangers et de représentants de média provenant de plus de 20 pays.