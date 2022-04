Le président Ilham Aliyev : Ces réunions sont importantes pour transmettre nos projets et objectifs à la communauté internationale

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Ces réunions traditionnelles sont très importantes pour transmettre nos projets et objectifs, le travail accompli à la communauté internationale, a déclaré le président Ilham Aliyev lors de la conférence internationale portant sur le thème « Le Caucase du Sud : développement et coopération » organisée à l’Université ADA.

Le chef de l’Etat a dit : « Pendant l'occupation arménienne qui a duré près de 30 ans, des actes de barbarie et de vandalisme ont été perpétrés dans toutes nos villes et villages, et toutes les villes et villages ont été détruits. Il y a eu des cas de réinstallation d'Arméniens à Choucha, Zenguilan et dans d'autres régions, tout cela est illégal ».

Le président azerbaïdjanais a noté que l'Azerbaïdjan met actuellement en œuvre des projets d'infrastructure d’envergure à ses propres frais, ainsi qu'avec le soutien d’un certain nombre de principales organisations internationales.