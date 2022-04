Le président azerbaïdjanais : Il était très important que les organisations internationales acceptent les nouvelles réalités

Bakou, 29 avril, AZERTAC

L'une des questions les plus importantes devant nous était de renforcer davantage, en coopération avec les organisations internationales, les nouvelles réalités, de présenter notre stratégie et notre vision pour la région, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la conférence internationale portant sur le thème « Le Caucase du Sud : développement et coopération » organisée à l’Université ADA.

Le chef de l’Etat a dit : « Il était très important que les organisations internationales acceptent les nouvelles réalités et ça a été le cas. »