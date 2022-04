Le président de la République : Si un traité de paix est signé, il y aura une paix durable et à long terme dans le Caucase

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Au cours de la période écoulée depuis la Seconde guerre du Karabagh, l'Arménie a enfin compris, je l'espère, l'importance de la paix. Si un traité de paix est signé et les cinq principes connus sont appliqués, il y aura une paix durable et à long terme dans le Caucase, a dit le président de la République Ilham Aliyev lors de la conférence internationale intitulée « Le Caucase du Sud : développement et coopération » tenue à l’Université ADA.

Le chef de l'Etat a déclaré que la volonté clairement affichée par l'Azerbaïdjan était de déclarer notre contribution à la paix dans le Caucase.

« Nous effectuons des travaux de construction dans le Caucase, mobilisant nos ressources pour renforcer notre économie, car sans le faire il ne sera pas possible d'allouer des fonds suffisants. Dans le même temps, nous promouvons un agenda pour la paix dans le Caucase », a souligné le président Ilham Aliyev.