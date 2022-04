Ilham Aliyev : Notre agenda pour la paix et nos initiatives visent à créer de nouvelles opportunités pour le développement régional

Bakou, 29 avril, AZERTAC

La normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan créera de nouvelles opportunités pour l’Arménie, a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’’Azerbaïdjan, au cours de la conférence internationale intitulée « Le Caucase du Sud : développement et coopération » organisée aujourd’hui à l’Université ADA.

Dans le même temps, notre agenda pour la paix et nos initiatives ouvertement déclarés et acceptés par la communauté internationale visent à créer de nouvelles opportunités pour le développement régional dans le Caucase du Sud. C'est un problème non seulement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais dans le Caucase du Sud en général, a dit le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev a ajouté qu’à cause de sa politique de séparatisme et d'occupation durant les 30 dernières années, l'Arménie avait perdu ces opportunités et n'avait pas été intégrée dans le Caucase du Sud.