Covid-19 en Chine : une baisse de cas confirmés depuis dix jours

Pékin, 29 avril, AZERTAC

Le nombre de cas positifs du coronavirus et de porteurs asymptomatiques placés en observation médicale en Chine a connu une tendance fluctuante à la baisse au cours des dix derniers jours, selon l’Agence Xinhua.

Certaines régions ont progressivement endigué la transmission du virus dans les quartiers, marquant le retour à la normale dans la vie des habitants et la reprise de la production, a déclaré Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé, lors d'une conférence de presse.

Plus de 550.000 contaminations locales ont été enregistrées sur la partie continentale de la Chine en avril, a déclaré Wu Liangyou, un responsable de la commission.

Actuellement, les régions de niveau provincial telles que le Hebei, le Jiangsu et Beijing, ont pris des mesures actives et efficaces contre le virus, a déclaré M. Wu, ajoutant que la situation épidémique dans le Jilin et à Shanghai a continué de s'améliorer.

Le risque de transmission communautaire à Shanghai a été progressivement réduit, a déclaré M. Wu.