Le président azerbaïdjanais : Malheureusement, l'Arménie continue toujours de falsifier l'histoire

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Malheureusement, l'Arménie continue toujours de falsifier l'histoire à chaque démarche. Nous assistons également à des falsifications relatives aux terres azerbaïdjanaises et au Karabagh, a dit le président Ilham Aliyev en répondant à la question de Ventzeslav Sabev, représentant de l’Université de Genève, au cours de la conférence internationale intitulée « Le Caucase du Sud : développement et coopération » que l’Université ADA a accueillie vendredi 29 avril.

Citant des exemples concrets sur les falsifications réalisées par la partie arménienne, le chef de l’Etat a déclaré : « Je dois dire qu'une telle fausse politique historique prenait 5 à 6 ans, et même après cela, de nouveaux paramètres y étaient ajoutés. Autrement dit, les noms des villes azerbaïdjanaises ont été officiellement remplacés par de faux noms arméniens. Par exemple, on s’est mis à appeler la ville de Choucha « Chouchi ». Le nom « Chouchi » n'a jamais existé dans l'histoire et je ne sais pas ce qu’il signifie.