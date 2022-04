Message de vœux au peuple azerbaïdjanais à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Bakou, le 29 avril 2022

Chers compatriotes,

Je vous félicite sincèrement et vous transmets mes vœux les plus chaleureux, ainsi qu'aux Azerbaïdjanais du monde, à l'occasion de l’Aïd el-Fitr (fin du Ramadan).

Le mois de Ramadan, durant lequel le Coran, un trésor de sagesse divine, a été révélé, est l'un des mois sacrés qui invite aux bonnes actions, à l'unité et à l'égalité, donnant aux gens la joie de la pureté morale, de la victoire sur soi-même et la perfection spirituelle et morale.

L'islam a joué, depuis les temps les plus reculés, un rôle important dans l'établissement de l'unité, de la solidarité et d'un climat de tolérance exemplaire dans la société azerbaïdjanaise. Notre peuple, ayant toujours fait preuve d'un profond attachement aux valeurs nationales et spirituelles, conserve soigneusement, même aujourd’hui, ses coutumes et traditions, ses rites et cérémonies religieux, y compris la célébration de l’Aïd el-Fitr avec une solennité particulière chaque année.

Je veux évoquer avec satisfaction que grâce à la glorieuse Victoire que nous avons remportée dans la lutte pour une juste cause, la vie revient sur nos terres ancestrales libérées de l’occupation, notre patrimoine historique et culturel, nos lieux de culte sont restaurés, l'adhan (appel à la prière) est entendu dans les mosquées.

En ces jours bénis, je rends une fois de plus hommage à la mémoire immortelle de nos braves martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Qu'Allah ait leurs âmes, accorde la patience à leurs familles et je souhaite une excellente santé à nos anciens combattants.

Chers frères et sœurs,

Nous arrivons à la fin du Ramadan, sultan des onze mois, avec un sentiment de gratitude et de joie spirituelle. Je crois que grâce à vos prières pour le progrès et la prospérité de notre pays, Allah Tout-Puissant accordera sa miséricorde et sa clémence à notre peuple.

Je vous présente à nouveau toutes mes sincères félicitations de fête et forme des vœux de bonheur à vos familles ainsi que d’abondance à vos foyers. Qu'Allah accepte votre jeûne.

Aïd Moubarak !

Ilham Aliyev

Président de la République d'Azerbaïdjan