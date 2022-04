Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du jazz

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Le 30 avril, c’est la Journée internationale du jazz.

Proclamée en novembre 2011 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Journée internationale du jazz veut sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, et comme force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples.

Elle rassemble les gouvernements, les sociétés civiles, les institutions éducatives, les citoyens, les artistes et les amateurs de jazz du monde entier autour de célébrations multiples et variées qui viennent honorer ce genre musical, ses racines et sa contribution à l'édification de sociétés plus inclusives.

Il s'agit notamment d'une occasion pour toutes les personnes et institutions déjà impliquées dans la promotion de la musique de jazz, de favoriser une plus grande appréciation de la musique et de promouvoir, à travers celle-ci, la coopération et la communication internationales ainsi que le dialogue interculturel.

Depuis sa création, la journée a mis en valeur le rôle diplomatique du jazz, qui, par l'essence même de sa musique, a la capacité de rapprocher les peuples aux quatre coins du globe et le pouvoir de renforcer le dialogue, la compréhension mutuelle, la liberté d'expression, le respect des droits humains et la diversité.