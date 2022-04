Le président Ilham Aliyev : Les forces spéciales ont joué un rôle particulier dans l’obtention de notre victoire historique dans la Guerre patriotique

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Les forces spéciales ont été créées 23 ans avant en Azerbaïdjan par un décret pertinent du leader national Heydar Aliyev. En signant ce décret, le leader national du peuple azerbaïdjanais a, une fois encore, fait preuve d'une grande clairvoyance. La création des forces spéciales a fait ses preuves dans notre victoire historique dans la Seconde guerre du Karabagh, a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, en prononçant une allocution dans un site militaire des Forces spéciales du ministère de la Défense à l’occasion du 23e anniversaire de la création des forces spéciales.

« La situation était différente en 1999 et l’espoir de trouver une solution pacifique au conflit n'était pas épuisé, les forces spéciales ont parcouru un long et glorieux chemin depuis lors jusqu’à présent. En faisant preuve d’héroïsme, elles ont joué un rôle particulier dans l’obtention de notre victoire historique pendant la Guerre patriotique », a dit le chef de l’Etat.

« Les raisons de notre défaite dans la Première guerre du Karabagh sont claires. À cette époque, il n'y avait pas d'armée régulière, ni de construction d'armée et les dirigeants du pays n’ont pas pu remplir leurs fonctions. L'occupation de Choucha et de Latchine en mai 1992 et l'occupation de Kelbedjer en avril 1993 ont conduit à l’ouverture d’une liaison géographique entre le Haut-Karabagh et l'Arménie. Donc, malheureusement, l'occupation de nos terres est devenue une réalité », a précisé le président Ilham Aliyev.