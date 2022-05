Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ont eu un entretien téléphonique lundi 2 mai.

Les deux présidents se sont félicités à l’occasion de l’Aïd el-Fitr et ont exprimé leurs meilleurs vœux aux peuples frères d'Azerbaïdjan et de Turquie.

Les chefs d'État se sont déclarés convaincus que les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie continueraient à se développer avec succès dans toutes les sphères et ont discuté des perspectives des relations entre les deux pays.

Le Président Ilham Aliyev a invité son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à effectuer une visite en Azerbaïdjan. L'invitation a été acceptée avec gratitude.