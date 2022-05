La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage sur Instagram une publication à l’occasion de l’Aïd el-Fitr

Bakou, 2 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République Mehriban Aliyeva a partagé sur sa page Instagram officiel une publication à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

« Je félicite sincèrement le peuple azerbaïdjanais et les musulmans du monde à l'occasion de l’Aïd el-Fitr ! Je souhaite que toutes les prières, tous les souhaits et toutes les intentions pures formulés pendant cette fête bénie soient acceptés. Qu’Allah le Très-Haut accorde une excellente santé et le bonheur à chacune et chacun, ainsi que la paix et la tranquillité à notre Patrie ! », indique la publication de la première vice-présidente.